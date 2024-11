FORMELLO - Lazio, al via la ripresa: il punto verso il Cagliari

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Ripresa a Formello. In mattinata la Lazio è tornata in campo dopo la vittoria convincente contro il Como. Baroni ha diviso la rosa in due tra chi ha giocato ieri e chi no. Si è allenato regolarmente in gruppo Nicolò Rovella, fermato mercoledì da un fastidio muscolare. Ancora differenziato, invece, per Mattia Zaccagni, fortemente debilitato nei giorni scorsi da sintomi influenzali. Da domani mattina si tornerà a lavorare a gruppo unico e inizieranno le prove tattiche verso il Cagliari.

Pubblicato il 01/11