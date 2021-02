FORMELLO - Lazio, ancora gestione: Radu e Leiva differenziato

FORMELLO - La gestione della rosa prosegue. Inzaghi, a tre giorni dalla sfida con la Sampdoria, lavora senza in gruppo Radu, Leiva e Akpa Akpro. Ieri non erano in campo coi compagni, oggi pomeriggio hanno svolto un lavoro differenziato atletico e con il pallone. Ai box c’è ancora Strakosha, rientrato venerdì scorso dalla Germania (fisioterapia al ginocchio che si infiammava e gonfiava). Le condizioni monitorate maggiormente sono quelle di Radu, stoppato durante il riscaldamento a San Siro. Nei giorni precedenti era stato in dubbio per un affaticamento muscolare. Gli è stata diagnosticata un’ernia inguinale, è venuto alla luce il problema che l’ha tormentato e condizionato nell’ultimo periodo. Sulle valutazioni pesa l’imminente impegno di Champions con il Bayern: nonostante la squalifica di Hoedt (era diffidato, fermato per un turno dal giudice sportivo per il giallo con l’Inter) il romeno potrebbe essere risparmiato per essere poi impiegato contro i tedeschi. Si proverà a gestirlo nelle prossime settimane, un’eventuale operazione lo terrebbe ai box per circa un mese. Oggi, a fine sgambata, è rimasto a colloquio con Inzaghi e lo staff tecnico.

PREVISIONI. Due maglie per tre uomini in difesa. Acerbi è sicuro del posto, non della posizione: dipenderà da chi verrà scelto tra Patric, Musacchio e Parolo, arretrato all’intervallo nell’ultima gara di campionato. Contro la Samp non ci sarà nemmeno Lazzari, squalificato attraverso la prova tv per blasfemia. Marusic tornerà a destra, a sinistra Fares è favorito su Lulic, che però potrebbe essere utilizzato almeno per l’ultima mezzora (nel pomeriggio regolarmente in gruppo). In mezzo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, anche se il brasiliano potrebbe lasciare la regia a Escalante per presentarsi meno stanco al match di martedì sera. Da decifrare il partner offensivo di Immobile, sono in lizza Correa, Caicedo e Muriqi. Il Tucu stavolta potrebbe partire dalla panchina.