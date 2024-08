FORMELLO - Lazio, giorno di riposo dopo l'Udinese. Da valutare Casale e non solo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Si chiude con una sconfitta la trasferta della Lazio contro l'Udinese. I gol di Lucca e di Thauvin, rispettivamente all'inizio del primo e del secondo tempo, hanno messo ko la squadra di Baroni. I biancocelesti ora faranno rientro a Roma: il tecnico ha concesso un giorno di riposo (domenica) alla squadra. Gli allenamenti a Formello riprenderanno a partire da lunedì.

Saranno da monitorare le condizioni di Casale, uscito nell'intervallo per un problema al flessore. Lo stesso vale per Marusic, affaticato, e per Castellanos (ha preso una botta nel primo tempo, solo contusione). Sono ai box anche Pellegrini, che ha riportato una ferita lacero contusa alla gamba destra a seguito dell'incidente stradale in cui è stato coinvolto, e Mario Gila per una lesione di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra. Con ogni probabilità rientrerà dopo la sosta.