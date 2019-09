FORMELLO - Lazio, Immobile con il Tucu. C'è Patric, Marusic sorpassa Lazzari

FORMELLO - Inzaghi sceglie il Tucu insieme a Ciro. Correa titolare in coppia con Immobile, sembra questa la decisione dell’allenatore per ritrovare la vittoria con il Genoa. Caicedo partirà dalla panchina e sarà la carta da sganciare a partita in corsa. Avanti con il 3-5-2 e con fasce nuove rispetto al turno infrasettimanale con l’Inter: Marusic a destra per Lazzari, capitan Lulic a sinistra al posto di Jony, alternato a Lukaku nella formazione “riserve”. Al centro verrà rilanciato Leiva con ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto.

DIFESA. La notizia era nell’aria da ieri e ha trovato conferma nella rifinitura del pomeriggio: insieme ad Acerbi e al recuperato Radu (smaltito l’attacco influenzale che l’aveva messo ko per l’Inter), ci sarà Patric sul centrodestra. Lo spagnolo ha battuto la concorrenza di Vavro e soprattutto Luiz Felipe. Il classe 1997 ha disputato dall’inizio sia la gara con il Parma, sia quella di San Siro. Gli verrà risparmiato il terzo match nel giro di una settimana. Strakosha tra i pali, out dai convocati Jorge Silva e André Anderson.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Vavro, Luiz Felipe, Bastos, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Berisha, Parolo, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.