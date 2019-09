FORMELLO - Lazio, l'ora del Guerriero! Gioca Leiva, Vavro e Jony titolari

FORMELLO - L’ora del Guerriero. Tocca a Valon Berisha, domani protagonista nella Lazio e non solo nel Kosovo. La doppietta contro l’Inghilterra, poi la panchina di Ferrara con un solo allenamento nelle gambe. Domani, finalmente, titolare in Europa League: sarà lui la mezzala sinistra del 3-5-2. Inzaghi farà rifiatare Luis Alberto, non Milinkovic e Leiva: il serbo e il brasiliano completeranno il terzetto centrale della linea mediana. Chance rinviata per Cataldi, schierato tra le “riserve” durante la rifinitura mattutina. Partirà dalla panchina, sempre che le scelte non ricadano sugli altri centrocampisti della rosa (ci sono soltanto 7 posti disponibili in Europa). Esordio confermato, invece, per Jony: doppio debutto per lo spagnolo, in campo internazionale e dal primo minuto in maglia biancoceleste. A destra ci sarà Lazzari: Marusic è squalificato, deve scontare tre partite per il rosso rimediato a Siviglia nella scorsa stagione.

OCCASIONI. In attacco la coppia Correa-Caicedo. Immobile, nelle prove tattiche, ha fatto coppia con Adekanye: sarà preservato in vista di Lazio-Parma e del turno infrasettimanale con l’Inter. In difesa Acerbi in mezzo a Vavro e Bastos. Luiz Felipe ha recuperato dagli acciacchi alla caviglia sinistra e si gioca un posto in panchina con Patric e Radu. Tra i pali Inzaghi dovrebbe puntare su Strakosha, in leggerissimo vantaggio su Proto, titolare l’anno scorso in quattro delle sei partite della fase a gironi. Non convocabili Lukaku e André Anderson, fuori dalla lista europea.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Proto, Patric, Radu, Cataldi, Luis Alberto, Lulic, Immobile. All.: Inzaghi.