FORMELLO - Lazio, la ripresa: entusiasmo post-derby, ora la Lokomotiv

FORMELLO - Entusiasmo e sorrisi, come potrebbe essere altrimenti? Riprendono gli allenamenti a Formello, tutti in campo alle 17 dopo le 24 ore di riposo concesso da Sarri. Seduta part-time per i titolari di domenica, la loro sgambata si conclude con Luis Alberto che porta sulle spalle Felipe Anderson, autore del terzo gol domenica. Il 10 e il 7 insieme, sommati una "disgrazia" per la Roma. Da domani scatteranno le prove tattiche anti-Lokomotiv Mosca, oggi la rosa è stata divisa in due gruppi con il lavoro tecnico rivolto soprattutto ai calciatori non impiegati due giorni fa. In molti sperano di trovare spazio giovedì sera. Strakosha è il primo a bramare una chance dopo l'errore in Turchia: dovrebbe ritrovare il posto tra i pali, una bella occasione per riscattare l'esordio in Europa League. In difesa cercano un'opportunità Lazzari, Patric e Radu, ancora alla ricerca del debutto. A centrocampo Cataldi in vantaggio per la maglia in regia, Luis Alberto potrebbe essere risparmiato in vista della trasferta con il Bologna, l'ultimo match prima della sosta di ottobre per le nazionali. Stesso discorso in attacco per Pedro e forse Immobile: si tengono pronti Muriqi e uno tra Moro e Romero. Fuori Zaccagni, deve ancora recuperare dalla distrazione muscolare.

Pubblicato il 28/09