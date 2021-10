FORMELLO - Lazio, la ripresa: Radu pronto all'esordio, torna Pedro

FORMELLO - Titolari in palestra per lo scarico, in campo soltanto i calciatori rimasti in panchina o entrati nel corso del secondo tempo. Tra questi Luis Alberto, tra le riserve con il Marsiglia per la seconda volta di fila (non ha fatto nulla sui social per non farlo notare). Lo spagnolo ha svolto regolarmente la seduta mattutina, spera di avere una chance domenica, rischia di rimanere fuori di nuovo. Questione di equilibri e caratteristiche dell’attuale undici di riferimento. Leiva in regia potrebbe essere l’unico cambio a centrocampo rispetto al match con i francesi. Basic, scelto dall’inizio nelle ultime due gare, è stato l’unico titolare di ieri a vedersi in campo per una corsa differenziata. In gruppo Patric e Radu, formeranno la coppia centrale al Bentegodi viste le squalifiche di Luiz Felipe e Acerbi. Il romeno è pronto all’esordio stagionale, finora non è mai stato impiegato. Il dubbio è più sulle corsie esterne: due maglie a disposizione per Marusic, Hysaj e Lazzari. Tra i pali si rivedrà Reina. Davanti torna Pedro per Zaccagni a completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson. Domani sarà già rifinitura, allenamento mattutino prima della partenza per Verona.

Pubblicato il 22/10 alle 12.30