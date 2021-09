FORMELLO - Lazio, la ripresa: Sarri studia la formazione anti-Torino

FORMELLO - La ripresa degli allenamenti coincide con la penultima seduta anti-Torino. Sarri ha ritrovato la rosa dopo il giorno di riposo concesso facendo scattare le prove tattiche. Tutti in ballo come al solito, nessuna indicazione su quella che sarà la formazione scelta per giovedì. Chissà se arriveranno nella rifinitura di domani mattina. Da una parte la necessità di assimilare i concetti richiesti, dall'altra l'esigenza di risparmiare qualcuno in vista del derby. Sicuramente non ci saranno stravolgimenti rispetto alla squadra schierata due giorni contro il Cagliari. Marusic spera di soffiare la maglia a Lazzari, ma l'ex Spal rimane in vantaggio. Potrebbe pure rivedersi la stessa linea difensiva di domenica scorsa. In regia Cataldi prova a insidiare il posto di Leiva, ha chance anche Akpa Akpro, renderebbe più prudente la linea mediana. mentre davanti rischia uno tra Pedro e Felipe Anderson, anche se Zaccagni oggi non si è visto in campo coi compagni (è rimasto in palestra). Immobile ha saltato invece la partitella di chiusura sgambata.