FORMELLO - Lazio, la ripresa: Tavares viene gestito

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La ripresa alle 10, a Formello si consuma la seduta di scarico post-Venezia. In campo soltanto i calciatori rimasti in panchina ieri sera oppure impiegati a gara in corso: per loro lavoro atletico, possesso palla a tre squadre e partitella a campo ridotto. Tra questi non si è visto Tavares, impegnato in un differenziato.

Il portoghese continua a essere gestito nonostante le sedute svolte con il gruppo la settimana scorsa. Non è ancora al top, già durante la rifinitura di sabato si era preferito non forzare il suo rientro. L'unico ai box è Gila, fermato da una lesione muscolare (tornerà dopo la sosta). Da valutare Lazzari, uscito acciaccato dall'esordio stagionale per un colpo rimediato alla caviglia nel primo tempo. Per domani sgambata prevista alle 18.