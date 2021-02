FORMELLO - Lazio, la seduta di scarico: Strakosha lavora in campo

FORMELLO - Gruppo ristretto in campo per la seduta di scarico. Con Inzaghi, il giorno post-Samp, ci sono, Fares, Muriqi, Parolo, Lazzari, Caicedo, Cataldi, Hoedt, Armini ed Escalante. Sono i calciatori che hanno riposato ieri o che sono stati impiegati per un minutaggio ridotto. I tempi sono stretti, la rosa tornerà numerosa domani, sarà già la rifinitura anti-Bayern. Scatteranno le prove tattiche, che proseguiranno anche la mattina stessa della sfida coi tedeschi. Dove tornerà Lazzari dal turno di squalifica scontato in campionato, stesso discorso per Hoedt, fermato per un turno dal giudice sportivo. L’esterno, a differenza dell’olandese, ritroverà sicuramente una maglia da titolare. Marusic, uno dei migliori contro i blucerchiati, ritraslocherà sulla fascia sinistra. Le scelte più delicate riguardano la difesa: il clean sheet di ieri potrebbe spingere il tecnico biancoceleste a confermare la linea a tre con Patric e Musacchio ai lati di Acerbi. Decisioni da prendere nel giro di 48 ore. Tra i convocati potrebbe esserci Strakosha, oggi in campo per lavorare con i due preparatori Grigioni e Zappalà.