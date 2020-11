FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe a rischio. Torna Fares, Milinkovic è pronto

FORMELLO - I tamponi alle 8.30, come previsto da protocollo a 48 ore dalla partita con l’Udinese, poi in campo per la seduta dell’antivigilia. Inzaghi ha ritrovato Milinkovic ed Escalante, entrambi aggregati anche oggi per l’intera sgambata in cui scattano le esercitazioni tattiche. Gli assenti sono gli stessi degli ultimi giorni: Luiz Felipe, rimasto in palestra come ieri per un riacutizzarsi del problema alla caviglia, e Lulic, che non si vede coi compagni da inizio settimana. Il capitano non fa ancora parte della lista per il campionato, ha rallentato nel percorso di rientro, lo switch tra i nominativi avverrà soltanto quando non ci saranno controindicazioni fisiche e avrà recuperato a pieno dal lungo stop di quasi 10 mesi.

PROVE. Ai box anche Alia e Muriqi, che ha riportato uno stiramento muscolare nei 10 minuti conclusivi di Lazio-Zenit. Per questo, durante la fase tattica, Pereira ha avanzato la propria posizione affiancando Immobile in una delle due formazioni testate. Jolly offensivo da impiegare nel doppio ruolo di mezzala o trequartista alle spalle della punta. Inzaghi porterà avanti le prove nella rifinitura in programma domani pomeriggio. In difesa probabile linea con Patric e Radu (rimasto in panchina in Champions) ai lati di Acerbi. Lazzari e Fares pronosticati sulle fasce, in mezzo potrebbe rivedersi il terzetto titolare con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Cataldi spera in una chance in regia. Davanti Correa e Immobile favoriti su Caicedo.

Pubblicato il 27/11 alle 12.45