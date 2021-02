FORMELLO - Lazio, niente turnover: Inzaghi potrebbe confermare Leiva e Correa

FORMELLO - Testa solo alla Samp. L’intenzione sembra proprio questa, vedendo le prove tattiche della rifinitura. Inzaghi potrebbe rinunciare a qualsiasi tipo di turnover e presentare il suo undici di riferimento (tolti infortuni e squalifiche) nonostante l’imminenza della sfida con il Bayern. Fermati dal giudice sportivo Lazzari e Hoedt, Radu è ai box per l’operazione all’ernia inguinale. Gli altri big potrebbero non essere risparmiati: Leiva si è mosso in regia coi titolari, sembrava destinato al riposo. Davanti testata la coppia Correa-Immobile, il Tucu potrebbe respingere gli “assalti” di Pereira, Muriqi e Caicedo, in campo nonostante soffra ancora per la fascite plantare.

MOSSE. Confermata la linea difensiva di ieri: Acerbi ancorato in mezzo, ai suoi lati Patric (centrodestra) e Musacchio (centrosinistra). Scelta prudente per non spostare il Leone dal cuore del reparto arretrato a protezione di Reina. Strakosha non si è visto sul campo, dovrebbe rinviare il rientro tra i convocati. A centrocampo Milinkovic e Luis Alberto inamovibili, Escalante spera nella maglia in mezzo ma Leiva è tornato favorito. Staffetta comunque scontata a gara in corso. Sulle fasce Marusic a destra e Lulic in vantaggio su Fares a sinistra. Per il capitano sarebbe il ritorno tra i titolari dopo oltre un anno.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, G.Pereira, Parolo, Armini, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.