FORMELLO - Lazio, rosa divisa anche oggi. Domani via libera per i lavori di gruppo

Ultimo giorno di allenamenti individuali, distanziati e senza contrasti. Salvo sorprese da domani la Lazio dovrebbe riprendere gli allenamenti collettivi di gruppo. Stamattina infatti, la rosa si è sottoposta al secondo giro di tamponi. Giusto il tempo di avere i risultati definitivi, poi ci sarà il via libera per tornare alla normalità. Quest'oggi sul campo rosa divisa in due gruppi. Al Fersini si vedono Inzaghi, Cecchi, Farris e Rocchini a guidare le due sedute. Prima un gruppo prettamente difensivo, poi successivamente anche il resto della rosa a dare il cambio, con centrocampisti e attaccanti.

