FORMELLO - Lazio, Sarri riabbraccia i nazionali. Milinkovic solo a parte

Toccata e fuga. Lazio di nuovo nel centro sportivo per il raduno pre Marienfeld. La partenza è programmata per lunedì 2 agosto (la squadra rimarrà in Germania fino al 7), intanto Sarri ha avuto la possibilità di riabbracciare i nazionali. Immobile, Acerbi e Correa hanno risposto presente, arrivati insieme ai compagni di squadra intorno alle ore 16. Seduta iniziata alle 17.30 con attivazione muscolare in palestra per poi concentrarsi sul lavoro atletico. Le esercitazioni di possesso palla e la partitella a campo ridotto hanno concluso l'allenamento (1-0 per gli arancioni). Lavoro a parte per Maistro e Milinkovic, non al meglio, mentre in serata Felipe Anderson si è presentato in Paideia per degli accertamenti stumentali.

Scritto il 31/7/2021