FORMELLO - Lazio, scarico tra campo e palestra. Tavares in gruppo, Rovella…

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tavares c’è. Dopo tre settimane dal problema al flessore della gamba sinistra rimediato ad Auronzo di Cadore, il terzino portoghese questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. Baroni può contare su di lui nella prossima amichevole contro il Cadice di sabato e soprattutto nell’esordio in campionato tra dieci giorni con il Venezia.

Tante energie spese contro il Southampton: il tecnico ha gestito i suoi ragazzi. Solo scarico in palestra per alcuni dei titolari di ieri (Zaccagni, Pellegrini, Lazzari, Guendouzi, Castellanos e Isaksen), mentre Rovella, Romagnoli e Casale sono rimasti totalmente a riposo. Il centrocampista, in particolare, è alle prese con una lieve distorsione alla caviglia rimediata nei giorni scorsi. Tutti gli altri hanno svolto in campo un lavoro con il pallone (partitella e linee difensive).

Hanno preso parte alla seduta Milani (già convocato in ritiro), Akpa Akpro, in cerca di una sistemazione altrove, e Ruggeri, oltre ovviamente a Mario Gila totalmente recuperato (ieri ha giocato 25 minuti). Sia Basic che Cancellieri, invece, sono rimasti a Formello in attesa di lasciare presto la Capitale. Nel pomeriggio poi la squadra ha svolto solo un breve lavoro in piscina all’interno dell’albergo. La rifinitura pre-Cadice è fissata per domani sempre nel centro sportivo dei Saints. Sabato mattina la partenza per la Spagna.