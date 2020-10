FORMELLO - Lazio, si rivede Lulic in campo! Radu e Correa fermi

FORMELLO - Toh, chi si rivede in campo! Che bella notizia, anche se il cammino è ancora lungo: Senad Lulic arriva sul terreno di gioco coi compagni e poi inizia il lavoro personalizzato in scarpe da ginnastica. Corsetta blanda, qualche palleggio, esercitazioni al muro con il pallone: il capitano prova a testare la caviglia operata due volte nel 2020: lo tiene ai box da 8 mesi. Deve mettere da parte l’infortunio e poi ritrovare la condizione atletica, almeno inizialmente sarà escluso dalla lista per il campionato consegnata in Lega. Proverà a recuperare il prima possibile e magari spingere Inzaghi a un cambio in corso di stagione (c’è la possibilità di sostituzione).

RECUPERI. Tempi decisamente più brevi per Luiz Felipe, che ha svolto una seduta a parte insieme al preparatore atletico Fonte. Corsa, skip, allunghi e navette, il rientro con l’Inter non è possibile ma è cresciuta la fiducia per le prime partite post sosta. È fermo dall’amichevole con il Frosinone per la forte contusione alla caviglia destra, aveva abbandonato lo "Stirpe" in stampelle e con il piede fasciato. In difesa gli uomini restano contati: Hoedt non è stato ufficializzato, Vavro è alle prese con la pubalgia, Radu è stato sostituito con l’Atalanta per un fastidio muscolare e stamattina non si è allenato. La linea arretrata di domenica dovrebbe essere formata da Patric e Bastos (sempre in uscita, potrebbe essere la sua ultima gara in maglia biancoceleste) ai lati di Acerbi. L’altra soluzione è l’arretramento di Parolo, ipotesi complicata contro la squadra di Conte.

INFERMERIA. Sul campo non si è visto nemmeno Correa, bloccato da un risentimento lombare nel riscaldamento pre-Atalanta. Con Immobile dovrebbe essere confermato Caicedo. Il Tucu verrà valutato domani. La soluzione meno offensiva di Inzaghi è l'aggiunta di un centrocampista alzando sulla trequarti uno tra Luis Alberto e Milinkovic. Muriqi è tornato a Roma, ma sta risolvendo lo stiramento muscolare con cui aveva chiuso l’esperienza al Fenerbahce. Domani pomeriggio la rifinitura e le prove anti-Inter. Le esercitazioni tattiche sono state rinviate, scatteranno a 24 ore dal match.