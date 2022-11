FORMELLO - Lazio, solo palestra al rientro: Sarri pianifica la vigilia-derby

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Niente campo, solo scarico in palestra. Al chiuso, appena tornati dall'Olanda, portandosi dietro tutta la delusione per il ko con il Feyenoord. Sarri comincerà a preparare il derby da domani, ha un solo giorno a disposizione e per questo ha programmato due allenamenti, uno di mattina e l'altro di pomeriggio. Milinkovic out per squalifica, Immobile ai box - salvo miracoli dell'ultima ora - perché non ha ancora recuperato una condizione tale per potersi sentire al sicuro da possibili ricadute al bicipite femorale sinistro. Ciro stamattina, come già successo per tutta la settimana, ha alternato la palestra e la piscina alla corsetta in campo. Sembra ancora troppo poco per poter pensare anche solo alla convocazione, seppur leggere il suo nome nella lista rappresenterebbe uno stimolo positivo per i compagni. Le scelte di formazione cominceranno a delinearsi domani. Al centro della difesa si rivedrà Romagnoli, al suo fianco Casale è favorito su Patric. Sulle fasce Lazzari e Marusic, a centrocampo torneranno Cataldi e Vecino dall'inizio, l'altro dovrebbe essere Luis Alberto.

