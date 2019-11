FORMELLO - Lazio, turnover totale: Acerbi non si ferma, dubbio Caicedo

FORMELLO - Si tenta ancora la qualificazione? Sì, ma con i titolarissimi fuori. Simone Inzaghi è intenzionato a risparmiare i big in vista della prossima di campionato con l’Udinese. Immobile, il re dei bomber, resta fuori per lasciare spazio alla coppia Correa-Caicedo. Il dubbio però riguarda le condizioni dell'ecuadoriano, non ancora ristabilito dal problema alla caviglia sinistra. Anche stamattina ha interrotto antitempo la seduta: domani mattina il provino decisivo. In caso di forfait si andrebbe verso l’esordio dall’inizio per Adekanye. Ai box c’è ancora Marusic, mentre Lukaku (stamattina in Paideia, rischia anche per domenica) e André Anderson non sono utilizzabili in Europa. Sugli esterni toccherà a Lazzari e Jony. Lulic l’alternativa in panchina (Inzaghi deve sceglierne sette). In mezzo il terzetto con Parolo e Berisha - recuperato dal problema alla coscia rimediato con il Kosovo - ai lati di Cataldi.

TURNOVER. C’è un uomo che sfugge alle logiche del turnover. È il solito Acerbi: salvo sorprese giocherà anche domani, spostato sul centrosinistra per lasciare il posto a Vavro. Lo slovacco avrà un’altra chance in Europa League. Bastos il terzo uomo che chiude la linea difensiva. Tra i pali ecco Proto: Strakosha rifiaterà, oggi non era al "Fersini" per la rifinitura. Guerrieri e il Primavera Alia gli altri due in campo alla vigilia di Lazio-Cluj.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Guerrieri, Patric, Luiz Felipe, Milinkovic, Lulic, Adekanye, Immobile. All.: Inzaghi.

VIDEO - IL DISCORSO DI INZAGHI ALLA SQUADRA

VIDEO - I PORTIERI IN CAMPO PER LA RIFINITURA: MANCA STRAKOSHA

VIDEO - GLI "SPAGNOLI" CON INZAGHI