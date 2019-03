FORMELLO - Lazio, Wallace completa la seduta. Davanti la coppia derby Correa-Caicedo

FORMELLO - Tutti a disposizione o quasi per la Lazio. Inzaghi prepara la partita con il Parma senza Immobile (squalificato, ma oggi in gruppo per l’intero allenamento) e con un paio di acciaccati, Wallace e Berisha. Il brasiliano, in mattinata, completa per la prima volta la seduta dall’infortunio riportato in Coppa Italia con l’Inter il 31 gennaio scorso. Domani, durante la rifinitura, si capirà se riuscirà a strappare una convocazione per l’ultima gara prima della sosta. Non si vede in campo invece il kosovaro: rientro previsto dopo lo stop del campionato.

INTERROGATIVI. Formula fantasia o Parolo titolare? Inzaghi continua a mischiare le carte e a dare pochi indizi. La sensazione è che si andrà avanti con le scelte offensive: Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva, la coppia derby Correa-Caicedo davanti per sopperire all’assenza di Immobile. Sulla fasce Marusic favorito su Romulo dopo la bella prova di Firenze, Lulic inamovibile a sinistra.

BALLOTTAGGIO. Dietro sono sicuri del posto Acerbi e Radu, regolarmente coi compagni fin dalla prima sgambata settimanale. Soltanto uno spavento al Franchi, il risentimento muscolare non ha avuto conseguenze. Il ballottaggio è a tre tra Patric, Bastos e Luiz Felipe. Potrebbe spuntarla di nuovo l’ex Barca. Tra i pali ok Strakosha, già recuperato contro la Fiorentina nonostante la sublussazione alla spalla sinistra. L’albanese non è più nemmeno in dubbio.

