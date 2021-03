Funerale Guerini / L'ultimo saluto giovedì alle 12 presso la Basilica di San Giovanni Bosco

L'ultimo abbraccio, seppur con tutte le limitazioni del caso. Nulla in confronto al dolore lacerante della famiglia di Daniel Guerini, dei suoi amici e di tutto il popolo laziale che si è stretto, virtualmente e non, intorno alla figura di questo ragazzo. L'anima è in viaggio, ma il ricordo resta indelebile nella mente, immortale nel cuore. Per questo l'ultimo saluto sarà sentito, intimo, profondo. L'appuntamento per i funerali di Daniel Guerini è per giovedi 1° aprile alle ore 12.00, presso la Basilica di San Giovanni Bosco.