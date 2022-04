Genoa - Lazio, le probabili formazioni: Luis Alberto verso il forfait, dubbio in attacco

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio si prepara allo scatto finale di stagione. Il Genoa attende la squadra di Maurizio Sarri nella 32° giornata di Serie A questa domenica 10 aprile alle 12:30. Sarà importante dare il massimo nella trasferta visto che si avvicina sempre più il finale di stagione. Proprio per questo Sarri punterà a schierare i suoi uomini migliori anche a fronte delle assenze. Ad oggi Luiz Felipe va considerato out per la trasferta di Genova visto che il trauma distorsivo al ginocchio non è ancora rientrato e il brasiliano non si allena da giorni. Al suo posto trova spazio Patric che affiancherà Acerbi al centro della difesa. Sulle fasce, dopo l'ottima prestazione contro il Sassuolo sarà il turno di Lazzari, mentre a sinistra verrà riconfermato Marusic. A centrocampo Sarri dovrà ricorrere a Basic visto che Luis Alberto continua a non allenarsi a causa dell'influenza. Il resto del terzetto: Lucas Leiva in regia affiancherà Sergej Milinkovic-Savic. L'unico ballottaggio rimane in attacco. Pedro e Zaccagni lottano per una maglia da titolare visto il ritorno dello spagnolo dopo la squalifica scontata con il Sassuolo. Felipe Anderson e Immobile sono sicuri del posto e completeranno il tridente anti Genoa.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (Zaccagni). All.: Sarri.