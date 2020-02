Giudice Sportivo, Caicedo entra in diffida: seconda sanzione per Inzaghi

È un giallo pesante, oltre che un po' ingenuo, quello che Felipe Caicedo ha rimediato a Parma. Un giallo che fa entrare l'ecuadoriano nella lista dei diffidati, aggiungendosi ai già presenti Cataldi, Luiz Felipe, Immobile e Acerbi. Diffida che pesa considerando anche il fatto che due dei tre cartellini precedenti arrivarono a causa dell'esultanza - tirandosi via la maglietta - dopo un gol segnato allo scadere (contro Juventus e Cagliari, ndr). Sesta ammonizione invece per Leiva, e seconda stagionale anche per mister Simone Inzaghi. Niente paura, la diffida per gli allenatori scatta (come per i giocatori) solo al quarto cartellino. Da segnalare in casa Parma, invece, il quarto giallo preso da D'Aversa - che entra in diffida, appunto - e l'ammonizione con diffida per il presidente Pietro Pizzarotti per aver "criticato con atteggiamento irriguardoso l'operato dell'arbitro". Una curiosità: Cristian Stellini, vice allenatore dell'Inter, è stato squalificato per aver protestato platealmente nei confronti dell'arbitro uscendo dall'area tecnica durante il derby. Contro la Lazio non ci sarà. L'unico diffidato dei nerazzurri resta D'Ambrosio, non ci sono squalifiche.

