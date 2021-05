Immobile: 20 gol per la quarta annata, unico nella storia della Lazio

Ciro Immobile da sogno. Il bomber della Lazio continua a trascinare i biancocelesti, sua la rete della vittoria allo scadere sul Parma, e a imprimere il suo nome nella storia del calcio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei con la rete di mercoledì ha siglato il gol numero 20 in questo campionato: è la quarta volta su cinque anni in cui il biancoceleste lo fa con l'aquila sul petto: 23 reti nel 2016-17, 29 nel 2017-18, 15 nel 2018-19, 36 l’anno scorso che gli sono valsi la Scarpa d'Oro e il record di reti segnati in Serie A a pari merito con Higuain.

Nessun altro nella storia della Lazio ci è riuscito: Piola e Signori si sono fermati a tre, Chinaglia e Crespo addirittura una vola sola. Ha raggiunto record di campioni come Batistuta, Nyers, Di Natale, Vojak, Hansen e Altafini. Immobile non vuole fermarsi, vuole continuare a valicare confini e vuole farlo con la maglia biancoceleste. Per questo dopo il match contro il Parma ha chiesto che avvenga un salto di qualità, non solo tecnica ma anche mentale. L'ultimo ad arrendersi sempre, il primo a volersi superare questo il suo obiettivo fino al 2026.

Lazio, Pereira: "A Roma per Inzaghi e Tare. Prima di arrivare ho scritto a Leiva. E sul futuro..."

Lazio, Milinkovic è il "Sergente mascherato": al derby con una protezione in carbonio

TORNA ALLA HOME