Inter - Lazio, Sarri in conferenza: "Un passo avanti, meritavamo il pareggio"

La Lazio esce sconfitta da San Siro pur dispuntando una buona partita contro l'Inter. Decisivo il gol di Skriniar nella ripresa dopo che il primo tempo si era chiuso sull'1-1 grazie ai gol di Bastoni e Immobile. Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, di seguito la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte come dicono i numeri e la rosa a disposizione. Però in campo non sembravano così forti e questo è un nostro merito. C'erano gli estremi per poterla pareggiare. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, anche belli aggressivi e solidi. Siamo stati in partita fino al 94esimo e secondo me c'erano gli estremi per piterla pareggiare. Quello di oggi lo ritengo un altro passo in avanti".