Italia, Immobile dopo il vaccino: "Siamo rimasti stupiti e felici, grazie  per l'opportunità"

Immobile, come altri 13 giocatori della Nazionale italiana, si è recato allo Spallanzani di Roma per effettuare la vaccinazione anti Covid-19 in vista dell'Europeo itinerante che partirà dall'11 giugno. L'attaccante ha poi parlato ai cronisti presenti per ringraziare gli operatori sanitari: "A nome di tutti, ai sanitari che ci hanno fatto il vaccino, grazie davvero per l'ospitalità e per l'organizzazione. Siamo rimasti stupiti e siamo felici, siamo orgogliosi per averlo fatto e di essere d'esempio a tutti. Ribadiamo ancora che la vaccinazione è importante, spero che arriverà presto per tutti. Grazie a voi, al Governo e alla FIGC per questa opportunità".

Pubblicato il 3/05