Italia, ultime prove a Coverciano: Acerbi e Immobile nell'undici titolare

L'Italia è al lavoro a Coverciano per preparare il match contro la Grecia in programma sabato sera all'Olimpico. Una partita che potrebbe dare agli azzurri la matematica certezza della qualificazione a Euro 2020. Il ct Mancini va avanti con il confermatissimo 4-3-3 e nell'allenamento di questa mattina ha confermato da centravanti Ciro Immobile in coppia con Insigne e Chiesa, che dunque potrebbero scendere in campo dal 1' a Roma. In porta ancora Donnarumma, davanti a lui una bella sorpresa: affianco a Bonucci questa mattina c'era Francesco Acerbi. Prove tattiche difensive, con Spinazzola e D'Ambrosio ai lati. Completano il centrocampo Jorginho, Verratti e Barella (ballottaggio con Bernardeschi), riporta RaiSport. Altra giornata da titolari per i due laziali di Mancini, domani la rifinitura, questo pomeriggio la visita all'Ospedale Bambin Gesù di Roma.

