Juve - Lazio | Massa concede rigore ai bianconeri, il Var lo toglie: il motivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 12' di Juventus - Lazio, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, accade il primo episodio chiave della gara. Matias Vecino carica il tiro per spazzare via il pallone dall'area presieduta da Mandas ma arriva in anticipo Cambiaso che viene colpito dal laziale. Massa assegna subito il calcio di rigore, ma dopo un silent check viene richiamato al Var. Dopo aver revisionato le immagini l'arbitro cambia idea: Cambiaso era oltre la linea dei difensori bianconeri sul colpo di testa di Vlahovic, mentre il tocco di testa di Patric non è configurabile come una giocata. Per posizione di fuoriguoco quindi non è concesso il penalty.

Secondo quanto spiegato da Mediaset "la definizione di deviazione/giocata è cambiata. Patric ha McKennie che lo disturba un po', non ha i piedi ben piantati a terra, il movimento è dinamico, la palla arriva da un'altra posizione. Tutte queste condizioni inducono l'arbitro a valutare questo come una deviazione e non come una giocata".