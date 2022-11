Juventus - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Felipe e Pedro spompati, Milinkovic assente

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si chiude con una sconfitta impietosa la prima parte del campionato della Lazio, contro una Juventus che ha ritrovato certezze e ne ha tolte alla squadra di Sarri. Provedel si fa vedere con belle parate ma anche con imprecisioni grosse sui primi due gol, la difesa in generale si comporta bene ma concede alla Juve occasioni sanguinose con delle disattenzioni dei singoli. Milinkovic non incisivo è forse il grande assente in una gara in cui mancavano tanti pezzi da novanta, Luis Alberto subentra ma non cambia in nessun modo l'inerzia della partita. Davanti Felipe Anderson e Pedro sono spompati e vengono chiusi facilmente dalla difesa bianconera, Romero ci prova ma non passa mai. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 5, Hysaj 5,5 (69' Gila 5), Casale 5,5, Romagnoli 5,5, Marusic 6, Milinkovic-Savic 5 (78' Marcos Antonio sv), Cataldi 5 (58' Vecino 6), Basic 6 (58' Luis Alberto 6), Romero 6 (69' Cancellieri 5,5), Felipe Anderson 5, Pedro 5,5, Sarri 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5, Hysaj 5 (69' Gila 5), Casale 5,5, Romagnoli 5,5, Marusic 5,5, Milinkovic-Savic 5 (78' Marcos Antonio 5), Cataldi 5 (58' Vecino 5,5), Basic 5,5 (58' Luis Alberto 5), Romero 5,5 (69' Cancellieri 5), Felipe Anderson 6, Pedro 6, Sarri 5.

LA STAMPA - Provedel 6; Hysaj 6 (24' st Gila 5,5), Casale 5, Romagnoli 5, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 5 (33' st Marcos Antonio sv), Cataldi 5 (13' st Vecino 6), Basic 5,5 (13' st Luis Alberto 6); Romero 5,5 (dal 24' st Cancellieri 5,5), Felipe Anderson 5,5, Pedro 5,5. All.: Sarri 5

IL MESSAGGERO - Provedel 4,5; Hysaj 6 (24'st Gila 5,5), Casale 5, Romagnoli 5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5 (33'st Marcos Antonio ng), Cataldi 6 (13' st Vecino 6), Basic 5,5 (13'st Luis Alberto 5,5); Romero 6 (24'st Cancellieri 5,5), Felipe Anderson, Pedro. All.: Sarri 5,5

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 5; Hysaj 5,5 (Gila 24' st), Casale 5,5, Romagnoli 5,5, Marusic 5; Milinkovic-Savic 4,5 (Marcos Antonio sv 33' st), Cataldi 5 (Vecino sv 13' st), Basic 5 (Luis Alberto 6 13' st); Romero 5 (Cancellieri sv 24' st), Felipe Anderson 5,5, Pedro 5,5. All.: Sarri 5

IL TEMPO - Provedel 5; Hysaj 5.5 (34' st Gila sv), Casale 5.5, Romagnoli 5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5 (33' Marco Antonio sv), Cataldi 6.5 (13' st Vecino 5.5), Basic 5 (13' st Luis Alberto 5); Romero 5.5 (24' st Cancellieri sv), Felipe Anderson 5.5, Pedro 5.5. All: Sarri 6