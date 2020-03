La Lazio gioca a paintball, Correa: "Un giorno diverso" - FOTO

Prima il dovere, poi il piacere. La Lazio in mattinata a Formello ha affrontato in amichevole la Primavera, poi si è regalata un pomeriggio di divertimento. Correa, Milinkovic, Immobile, Acerbi, Parolo, Bastos, Guerrieri, Lazzari, Jony, Radu, Cataldi e Ripert hanno sfruttato l'occasione per una partita a paintball. Le risate l'hanno fatta da padrone, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram da Correa. L'argentino ha commentato: "Un pomeriggio diverso". Manca una settimana alla partita contro l'Atalanta e la Lazio, come per tutta la stagione, dimostra di avere un gruppo di ferro.

