Coranavirus, Gravina: "Se un giocatore sarà positivo possibile stop della Serie A"

Sono ore e giorni difficili, di confusione, anche di preoccupazione. L'emergenza Coronavirus potrebbe portare a drastiche decisioni nel caso in cui dovesse perpetuarsi nel tempo. Fra queste anche la possibile sospensione del campionato di Serie A, così come annunciato dal Presidente della FIGC Gravina, intervenuto ai microfoni della Rai: "In caso di giocatore positivo al Coronavirus non possiamo escludere sospensione del campionato".

LAZIO, SHOW DI A.ANDERSON NELL'AMICHEVOLE A FORMELLO

LOMBARDIA, IPOTESI NUOVE ZONE ROSSE: SERIE A A RISCHIO

