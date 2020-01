Lazio, 11 partite di fila con almeno 2 gol: nella storia solo una squadra ha fatto meglio

La Lazio ha chiuso il 2019 col botto, portando a casa la Supercoppa italiana. La squadra di Inzaghi si è rivelata una vera e propria armata in questa stagione, domenica con il Brescia punterà la nona vittoria consecutiva in Serie A. Ma in palio c’è anche un altro record da abbattere: da 11 partite Immobile e compagni gonfiano la rete almeno 2 volte nei 90 minuti di gioco. A fare meglio dei biancocelesti è stata solamente una compagine: il grande Torino, che raggiunse quota 13 gare consecutive con almeno 2 reti realizzate. Brescia e Napoli potrebbero essere le occasioni per eguagliare tale record. Altro traguardo da raggiungere, vietato fermarsi.