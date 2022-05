Lazio-Acerbi, in ballo il futuro: la cessione resta probabile

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Difesa da ricostruire in casa Lazio. Via Strakosha e Luiz Felipe, la priorità di Sarri è rifare il pacchetto arretrato. E in ballo c’è anche il futuro di Francesco Acerbi. La situazione ambientale per lui è diventata difficile negli ultimi mesi. La cessione sembra al momento una soluzione possibile. Si valutano possibili offerte, al momento è stata smentita la proposta del Monza, appena promosso in Serie A per la prima volta nella sua storia. La cessione dell’ex Sassuolo, come riporta la rassegna di Radiosei, è lo snodo necessario per arrivare a Romagnoli. Esce Acerbi, entra il difensore del Milan in scadenza di contratto. Sembra questa la strategia biancoceleste.