Lazio, Amarildo: "Forza italiani, vi porto nel cuore. E vorrei festeggiare lo Scudetto..."

Tutti uniti per combattere il Coronavirus. Anche il calcio ha subito le conseguenze dell'emergenza in atto e vive momenti di confusione e incertezza. In esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it è intervenuto l'ex biancoceleste Amarildo: "Penso che sia un momento molto difficile, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo, compreso il Brasile. L'Italia, però, sono sicuro che uscirà da questa situazione. Noi brasiliani abbiamo vissuto a distanza l'emergenza italiana, io sono rimasto veramente molto commosso. C'è una preoccupazione di livello mondiale per questo Paese, che in realtà è molto vicino anche a noi brasiliani. Per il popolo italiano nutriamo un affetto particolare".

CAMPIONATO ITALIANO - "Il campionato italiano è uno dei migliori al mondo insieme a quello inglese. Credo che la preoccupazione della federazione italiana sia più nei confronti delle persone che non degli atleti stessi. Il Coronavirus ha colpito tutti, compreso il calcio. Scudetto? Credo che la Lazio sia allo stesso livello di Inter e Juventus, chi sarà più concentrato vincerà il campionato. Penso che i biancocelesti siano fortemente candidati per il titolo, lo hanno dimostrato. Hanno lavorato duramente per raggiungere questo traguardo, hanno un'ottima squadra con giocatori che sanno cosa fare. Proprio come il Flamengo qui in Brasile. Io e tutti i tifosi della Lazio stiamo aspettando che arrivi il momento per festeggiare insieme lo Scudetto!".

UN PENSIERO - "Voglio lasciare un pensiero per tutti coloro che hanno perso i propri cari a causa del virus. Prego per tutti affinchè Dio protegga e benedica la vita di tutti gli italiani. Sono sempre nel mio cuore".

