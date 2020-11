Lazio, anche i giocatori rivogliono Peruzzi: messaggi e chiamate al club manager

Si sente tanto la mancanza di Angelo Peruzzi nella Lazio, la sua presenza quotidiana assicurava tranquillità ai giocatori. Anche questi ultimi si stanno muovendo, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, tempestando di messaggi e chiamate il club manager biancoceleste per farlo tornare. Da parte sua Peruzzi medita e aspetta un segnale dalla società, potrebbe finalmente andare in scena un incontro sul finire della settimana.