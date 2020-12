Lazio, ancora nel segno di Immobile: firma sul rinnovo attesa per inizio 2021

In un periodo difficile come quello del Covid, sono poche le certezze, anche per una società di calcio. Per fortuna, la Lazio ne ha una, si chiama Ciro Immobile che da qualche anno a questa parte non fa altro che segnare gol a ripetizione. Un 2020 da incorniciare per il bomber campano che ha riportato la Champions League nella Roma biancoceleste, eguagliato il record di Higuain di reti segnate in un singolo campionato (36) e vinto la Scarpa d'Oro davanti a uno come Lewandowski. Scusate se è poco. Il nuovo anno si aprirà nel segno dell'attaccante in maglia 17 che firmerà il tanto atteso rinnovo di contratto già annunciato ad agosto. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, Ciro si legherà ai colori biancocelesti fino al 2025, l'accordo verbale era stato già trovato questa estate in ritiro. Il lavoro di Immobile alla Lazio non è finito qui. L'ex Pescara e Torino vuole continuare a far bene l'aquila sul petto, prima provando a spaventare i mostri sacri del Bayern Monaco poi c'è il record di Piola da battere. Il bomber è a sole 20 lunghezze dal tando ambito traguardo (139 a 159) e il 2021 sembra essere l'anno giusto per riuscirci.

