Lazio, anticipi e posticipi fino alla sedicesima giornata: date e orari delle partite

Sta per entrare nel vivo il campionato di Serie A che oggi darà il via alla sua quarta giornata. A breve avranno inizio anche le coppe europee, in cui sarà impegnata la Lazio che, tra i molti impegni che sarà chiamata ad affrontare, dovrà saper gestire le energie. Per avere un'idea più chiara degli impegni che ci saranno in seguito, la Lega di Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato gli anticipi e i posticipi dalla sesta giornata di campionato, fino alla sedicesima. Di seguito le date e gli orari delle partite della Lazio.

6^ Giornata

- Domenica, 11 settembre,18.00: Lazio-Hellas Verona

7^ Giornata

- Domenica, 18 settembre, 15.00: Cremonese-Lazio

8^ Giornata

-Domenica, 2 ottobre, 12.30: Lazio-Spezia

9^ Giornata

- Lunedì, 10 ottobre, 20.45: Fiorentina-Lazio

10^ Giornata

- Domenica, 16 ottobre, 15.00: Lazio-Udinese

11^ Giornata

-Domenica, 23 ottobre, 18.00: Atalanta-Lazio

12^ Giornata

-Domenica, 30 ottobre, 18.00: Lazio-Salernitana

13^ Giornata

-Domenica, 6 novembre, 18.00: Roma-Lazio

14^ Giornata

-Giovedì, 10 novembre, 20.45: Lazio-Monza

15^ Giornata

-Domenica, 13 novembre, 20.45: Juventus-Lazio

16^ Giornata

-Mercoledì, 4 gennaio, 16.30: Lecce-Lazio