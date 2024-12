Lazio, Baroni a Dazn: "La sconfitta contro l'Inter sarà da stimolo". E sul Taty...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

Nel pre partita di Lecce - Lazio il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Siamo partiti dall’analisi della gara contro l’Inter, come sempre. La sconfitta è stata dolorosa, l'abbiamo guardata in faccia. Ci darà grande stimolo, stiamo lavorando tanto. Oggi dobbiamo centrare la prestazione. Castellanos è il nostro centravanti, nelle ultime tante partite sia lui che Dia hanno fatto molto, nonostante ci siano stati acciacchi e i viaggi con le nazionali. Questa alternanza per noi è fondamentale, tornano in campo perché abbiamo fiducia in loro. Devono lavorare e stare dentro la partita con la mentalità di tutta la squadra. Io sono sempre grato e riconoscente al Lecce, ho passato quattro anni ricchi di grande soddisfazione. Oggi quello che conta è la prestazione della Lazio, sarà una partita difficile, non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento".