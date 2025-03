Lazio | Baroni alle prese con Taty, Tavares e Rovella: il punto sui rientri

RASSEGNA STAMPA - Lazio affaticata. Lo dimostrano le scelte in mezzo al campo su cui è intervenuto anche lo stesso Marco Baroni in conferenza stampa, dalla pancia dell'Olimpico. Fuori Tavares, per affaticamento, così come Rovella. Entrambi si erano allenati regolarmente alla vigilia, ieri il doppio forfait. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, lo svantaggio di Tavares è la sua fragilità muscolare, non regge gli impegni ravvicinati e già dopo la seconda partita spesso deve fermarsi. Per questo la mancanza di un terzino mancino costringe Baroni a far giocare Marusic, mossa che era stata evitata in estate confermando Pellegrini.

Una notizia positiva però c'è, nel post partita Baroni ha confermato che conta di recuperare Castellanos per giovedì contro il Viktoria Plzen all'Olimpico. Tavares può farcela per giovedì, Rovella tornerà direttamente a Bologna visto che è squalificato in Europa. Baroni aspetta anche Dele-Bashiru, ieri ha provato, non se l’è sentita. Il tecnico ha spiegato che sta migliorando ma ha ancora fastidio in alcuni movimenti. Per questo si è scelto di concedere 3 giorni in più proprio per preservarlo.

Il ritorno del terzino portoghese però potrebbe essere un rischio, perché domenica alle 15 si giocherà a Bologna e l’orario condiziona i tempi di recupero. Se non partirà titolare, toccherà di nuovo a Lazzari e Marusic. Gigot è squalificato. Patric può giocare con Gila, se Romagnoli riposerà. Con Guendouzi ci sarà di nuovo Vecino, Belahyane è fuori lista. Impossibile rinunciare a Isaksen, Dia e Zaccagni non si può rinunciare, come centravanti: o Tchaouna o Noslin, con Taty pronto per almeno 20-25 minuti. La Lazio ha bisogno di gol.