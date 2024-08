Lazio, Baroni: "Darò tutto me stesso. Il lavoro è ciò che mi porterà avanti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio cerca il riscatto contro il Milan dopo la buona prova all'esordio con il Venezia e la pesante sconfitta di Udine. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico Marco Baroni ha presentato l'avventura sulla panchina biancoceleste: "Intanto è una sfida bellissima, affascinante per il quale sia io che il mio staff daremo tutto quello che abbiamo, tutto di noi stessi. La merito? Non sono un celebratore di me stesso, credo di essere arrivato qua attraverso il lavoro e questo è l'unica cosa che ci porterà avanti. Dedizione, lavoro e applicazione sono valori importanti che cercheremo di trasferire alla squadra".

