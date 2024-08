Lazio, Baroni ritrova Gila, esami per Rovella: le condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri l'annuncio, Mario Gila è tornato in campo a Formello dove ha ripreso gli allenamenti mettendosi a disposizione di Marco Baroni. Il difensore biancoceleste si era fermato il primo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore per una frattura all'alluce del piede sinistro. Per lui nessuna preparazione, per questo ci sarà bisogno di molta prudenza, per poter limitare i danni e non incorrere in alcun rischio.

Come riporta il Corriere dello Sport, Gila partirà con la squadra per Southampton, da capire ancora se sarà impegnato per almeno uno spezzone di gara sabato per l'amichevole contro il Cadice. Attenzione anche per Nicolò Rovella che ieri si è presentato a Villa Mafalda: dovrebbero trattarsi di semplici controlli di routine, forse un lieve trauma alla caviglia.