Lazio - Bayern Monaco, Flick in emergenza: tutti i calciatori in dubbio

LAZIO BAYERN MONACO INFORTUNI - Gli ottavi di Champions League sono entrati nel vivo e martedì toccherà anche alla Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti ospiteranno all'Olimpico il Bayern Monaco, campione uscente e fresco vincitore del Mondiale per Club. I bavaresi sono i favoriti della competizione e la strada per i capitolini sembra in salita. Il mister piacentino, poi, dovrà rinunciare a Radu e Luiz Felipe, finiti sotto i ferri rispettivamente per ernia inguinale ed edema osseo. Se Atene piange, Sparta non ride e anche i bavaresi devono fare i conti con mole defezioni. Flick dovrà rinunciare a parecchie pedine tra infotuni, positività al coronavirus e problemi personali (la morte dell'ex fidanzata di Boateng, ndr).

Ecco l'elenco completo dei calciatori in dubbio e le rispettive condizioni:

Jerome Boateng - In permesso in accordo con la società dopo la morte dell'ex fidanzata

Douglas Costa - Infortunio al metatarso destro

Corentin Tolisso - Infortunio in allenamento, non è stata chiarità entità nè motivazione

Benjamin Pavard - Quarantena dopo positività al Covid 19 (riscontrata il 18/02)

Thomas Mulller - Quarantena dopo positività al Covid 19 (riscontrata l' 11/02)

Serge Gnabry - Stiramento alla coscia

Javi Martinez - Da valutare dopo essere uscito dalla quarantena da Covid 19, è tornato ad allenarsi solo il 18/02

Leon Goretzka - Da valutare dopo essere uscito dalla quarantena da Covid 19, è tornato ad allenarsi solo il 18/02

Tanguy Nianzou - Appena rientrato in gruppo dopo uno strappo alla coscia

Malik Tillman - Rottura legamento crociato (rientro previsto aprile 2021)

Alexander Nubel - Lesione parziale dei legamenti sindesmotici

