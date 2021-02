Lazio - Bayern Monaco, si avvicina il fischio d'inizio: la carica dei tifosi a Formello - FOTO&VIDEO

Euforia Champions. Come accaduto in precedenza (l'ultima volta per la sfida a Milano contro l'Inter), i tifosi biancocelesti si sono dati appuntamento alle 18 all'uscita di Formello per attendere il pullman della squadra, che viaggerà in direzione Stadio Olimpico. Una carica più che necessaria considerato l'impegno tanto desiderato contro una corazzata come il Bayern Monaco e la sua importanza per la stagione di Immobile e compagni. "Comunque vada, una partita da giocare a testa alta, con l'orgoglio e l'appartenenza che ci contraddistingue da sempre": nonostante non possano seguire il match in Curva Nord per il Covid-19 e le misure di sicurezza che sono state attuate, i seguaci della Lazio non vogliono far mancare il consueto sostegno.

