Lazio, c'è anche Italiano per la panchina: la situazione

Non sarà una decisione immediata. Da Formello fanno sapere che il nuovo allenatore della Lazio non verrà scelto in pochissime ore. Intanto, però, in mattinata c’è stato un contatto con Vincenzo Italiano. L’attuale tecnico dello Spezia è quindi entrato nella lista dei possibili eredi di Simone Inzaghi, come riporta anche Gianluca Di Marzio. Italiano ha un contratto con i liguri fino al 2022, bisognerebbe parlare con lo Spezia per liberarlo. Su Italiano è forte anche il Sassuolo, ma la Lazio ha ovviamente altro fascino, considerando anche la possibilità di allenare una squadra che gioca le coppe europee. Sono ore importanti per il destino della panchina laziale, ma non è detto che tutto si decida a stretto giro…