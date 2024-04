Lazio, Caicedo: "Ciro va rispettato! Sul mercato consiglio di prendere..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Una stagione difficile quella della Lazio, ma non ancora conclusasi, per lo meno secondo Felipe Caicedo. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, l'attaccante ecuadoregno ha spigato come vi sono state numerose complicazioni durante l'anno che, però, non hanno ancora compromesso la corsa all'Europa League e alla finale di Coppa Italia.

FELIPE ANDERSON E LUIS ALBERTO - Un cammino sicuramente pieno di ostacoli e che, nel suo finale, vede davanti a sé ulteriori imprevisti derivanti dalle situazioni di alcuni singoli. Il primo è Felipe Anderson, già annunciato come futuro giocatore del Palmeiras. L'esterno brasiliano è apprezzatissimo a Caicedo che commenta così la sua decisione: "Penso abbia deciso di tornare in Brasile per la famiglia. Lui è un ragazzo d'oro, di cuore. Quindi avrà inciso. Ma sono convinto che darà il massimo fino alla fine. Certo che sostituirlo sarà un problema". Sarà un problema sostituire lui, come sarà un problema sostituire Luis Alberto. Lo spagnolo, dopo il 4-1 contro la Salernitana, ha espresso pubblicamente il desiderio di cambiare maglia alla fine della stagione. Per l'ex attaccante biancoceleste questo non è altro che sintomo di un ciclo che si chiude e che vedrà andare via giocatori che hanno scritto la storia di questa maglia.

ATTACCANTI E FUTURO - Sarà quindi rivoluzione in estate? Un'ipotesi secondo Caicedo non percorribile. Ai microfoni del quotidiano spiega come per sostituire campioni di quel calibro serva investire somme di denaro troppo importanti: "Parliamo di calciatori importanti che andrebbero rimpiazzati con gente di livello. Non è facile, bisogna investire tanto". Motivo per cui dovrà essere brava la Lazio a muoversi con intelligenza, fiutando i colpi giusti e sfruttando le giuste occasioni. In tal senso, il Panterone consiglia un nome alla dirigenza, il suo possibile erede, un profilo per il presente, ma soprattutto per il domani: "Obando alla Lazio sarebbe interessante, é un 2006 ecuadoriano dal grande futuro". E restando in tema attaccanti non poteva mancare un suo commento sulla coppia Castellanos-Immobile. Lui che di Ciro è stato compagno di reparto, ma anche sostituto, invita tutti a trattarlo con il rispetto che merita, senza esagerare nelle critiche in un momento così complicato. E per quanto riguarda il suo futuro: "Sarà lui a capire quando sarà giusto lasciare la Lazio".