Lazio, cambia la data di chiusura della campagna abbonamenti

Tramite una nota ufficiale, pubblicata sul proprio sito, la Lazio comunica una variazione di date inerenti la Campagna Abbonamenti 2022/2023...

E' stata resa nota dalla Lazio un'importante novità inerente alla Campagna Abbonamenti 2022/2023 che, nel pomeriggio di ieri, ha visto l'inizio della vendita libera. Secondo quanto si legge sul sito della società biancoceleste, infatti, è stata anticipata la data di chiusura all'8 Agosto, in modo tale che la vendita degli abbonamenti non si sovrapponesse a quella dei tagliandi per Lazio-Bologna. Questa la nota ufficiale del club:

"La S.S. Lazio comunica che, per evitare la sovrapposizione della vendita dei tagliandi di Lazio-Bologna del 14 agosto, la fine della Campagna Abbonamenti 2022-'23 verrà anticipata a lunedì 8 agosto alle ore 19:00"