Lazio, campagna abbonamenti: oggi la chiusura, ma dopo il Genoa...

RASSEGNA STAMPA - La campagna abbonamenti per la nuova stagione chiuderà oggi i battenti. Ancora poche ore per i tifosi biancocelesti che non hanno acquistato la tessera e poi non sarà più possibile abbonarsi. I sostenitori delle aquile hanno risposto presente e in oltre 28 mila hanno acquistato l'abbonamento avvicinando il record dell'era Lotito di 28731 della stagione 2004/05. Chissà se nelle ultime ore si riuscirà a superare quella cifra e ad avvicinare ancora di più quota 30mila che era il grande sogno di questa campagna. Attenzione, però, perché come riporta l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, la società starebbe pensando di riaprire la campagna abbonamenti dopo il match con il Genoa in programma il 27 agosto. Sfruttando la sosta e la doppia trasferta della terza e quarta giornata ci sarebbe più tempo e permetterebbe ai tifosi non ancora abbonati di correre ai ripari.