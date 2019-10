Lazio, Canigiani: "Contro il Rennes vendita a rilento. Distinti sud-est chiusi"

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Per la sfida di giovedì contro il Rennes sono stati venduti circa 5mila biglietti, l'andamento è ancora lento. Ci sono sconti per gli Under 16 e ingressi gratutiti per gli Under 14. Speriamo che ci sarà una cornice di pubblico degna di una sfida internazionale, anche per dare una bella immagine all'estero. Quale settore chiuso? Dobbiamo scontare un turno di squalifica, in seguito alla decisione presa dalla Uefa, con un settore chiuso e abbiamo scelto di chiudere i Distinti Sud-Est.

"Stiamo lavorando su altri aspetti: sia per l'apertura del nuovo negozio in centro che per nuove modalità di trasporto per la partite. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti a tal proposito"

