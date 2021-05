Lazio, caso tamponi: le motivazioni della Corte Federale d'Appello

Sul sito ufficiale della Figc sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte Federale d’Appello sul caso tamponi in cui è coinvolta la Lazio. Lo scorso 30 aprile il dispositivo aveva rideterminato in 12 mesi l’inibizione al presidente Claudio Lotito, lasciato invariate (sempre a 12 mesi) le inibizioni per i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e portato da 150 mila a 200mila euro l’ammenda a carico della società. Ora il club biancoceleste ha 30 giorni di tempo per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Di seguito la sentenza integrale.

CLICCA QUI PER LA SENTENZA INTEGRALE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO