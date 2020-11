Lazio, Cataldi: "Siamo sulla buona strada, diamo il meglio. E il mio primo gol..."

È pronto a tornare protagonista Danilo Cataldi. Contro l'Udinese ci sarà spazio anche per lui, magari non dal primo minuto. Potrebbe esserci una staffetta con Lucas Leiva, che Inzaghi dovrà preservare in vista della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ed è proprio contro i friulani che Cataldi segnò il primo gol con la maglia della Lazio: ricordi che sono raccontati nel match program che la società ha condiviso tramite i propri account social.

IL GOL ALL’UDINESE - “Quel gol per me è stato come una liberazione, era da tanto tempo che lo aspettavo. Ricordo che la partita non era stata il massimo, era un periodo buio per noi a livello di risultati. Comunque, nonostante ciò, per me è stato un momento importante che ho atteso con ansia”.

LE PROSSIME GARE - “La squadra sta molto bene sia fisicamente che mentalmente. Veniamo da un buon momento e vogliamo proseguire su questa strada. Ci attendono tante partite in pochi giorni e dobbiamo dare il meglio in tutte le competizioni”.

L’AVVERSARIO - “L’Udinese è un avversario tosto, una squadra che lavora insieme e che si difende per ripartire. Non ricordo partite in cui l’Udinese abbia subìto tanti gol: sarà veramente un avversario duro, ma ci faremo trovare pronti”.