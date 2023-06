Lazio, chi è Veerman: il centrocampista olandese nel mirino di Sarri

Nuovo nome a centrocampo per la Lazio. Secondo le ultime voci di mercato, piace Joey Veerman del PSV Eindhoven. Sarri ha chiesto esplicitamente un colpo davanti alla difesa da alternare a Cataldi. Il classe 1998 olandese, che può ricoprire tutti i ruoli sulla mediana, è finito nel mirino insieme a Jorginho, Torreria e Rovella. Un'intera carriera in Olanda per il ragazzo nato a Purmerend che ha vestito anche le maglie di Volendam e Heerenveen. Un metro e ottantacinque di altezza e contratto in scadenza nel 2026 per Veerman che sa abbinare muscoli e qualità tecnica. Tra campionato, Champions, Europa League e coppe nazionali, il giocatore ha totalizzato quest'anno 50 presenze impreziosite da nove gol e dieci assist. Numeri davvero importanti per un centrocampista. A 24 anni, Joey vanta già 119 apparizioni nella massima serie olandese e 17 in competizioni europee. Negli scorsi giorni è arrivato anche l'esordio con la nazionale Orange nel match di Nations League perso 2-3 contro l'Italia di Mancini. Per lui 14 minuti di recupero ben giocati e memorabili per via dell'assist per il gol nel finale del romanista Wijnaldum.